曹西平猝逝！狄志為嘆「約定無法實現」 蘿莉塔曝私下暖舉

資深藝人曹西平驚傳於昨（29）日深夜逝世，享壽66歲，消息曝光後震撼演藝圈。其友好的後輩蘿莉塔和狄志為今（30）日都發文悼念，感慨「人生就是這樣無常，真的是不敢相信！」

狄志為30日在臉書發文哀悼，透露自己一早看到消息時震驚到說不出話。他提到，就在辭世前兩天，全台發生地震時，曹西平曾在臉書寫下「我就是坐在那裡，我不會動，一切交給老天爺安排」，如今再看這段文字，令人鼻酸，彷彿早已對生死看淡，卻沒有人想到那會成為人生最後一篇留言。

他回憶道，過去常與曹西平一起錄影，對方總是帶著哨子登場，用犀利又幽默的梗炒熱氣氛，與已故藝人羅沛穎一搭一唱更是經典，只要兩人同台，節目就一定相當精彩、笑聲不斷。狄志為也分享，自己去年曾因兒子數學競賽奪冠發文，曹西平還特地留言鼓勵：「志為，好久不見，我一直都有follow你的粉專，你兒子很棒，加油喔」，還約好有空要一起去三重夜市吃宵夜，沒想到約定卻再也無法實現。

狄志為感嘆，當年羅沛穎突然離世時，曹西平十分悲痛，兩人相識相惜超過30年，曹西平當時還提醒大家要及時行樂、珍惜身邊的人。如今他也離開人世，「兩個老朋友又能在另一個世界說說笑笑、繼續他們的歡樂。今年真的很不平靜，才剩下2天就要跨年了，卻已經帶走多少你我熟悉的臉孔？讓人不勝唏噓！曹大哥，一路好走⋯⋯親人摯友請節哀。」

而蘿莉塔30日上午也在社群平台發文表示，半夜看到消息時一度以為是假新聞，因為不久前才看到曹西平分享美食貼文。她回憶道，曹西平在節目上雖然嘴巴犀利，但那些多半是節目效果，私下其實很好相處，也很關心後輩的近況，她感嘆「2025真是傷心的一年」，感謝前輩帶給大家無數歡笑，永遠不會忘記這些日子。

