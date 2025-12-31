曹西平猝逝！王瞳憶3年前暢聊夜晚 曬艾成合照曝巧合：若見到可以一起跳舞

資深男星曹西平29日深夜在家中猝逝，享壽66歲，消息一出震撼演藝圈，不少藝人發聲哀悼。女星王瞳也曬出和艾成、曹西平的三人合照，回憶起在2022年意外發現的巧合。

資深男星曹西平29日深夜在家中猝逝，享壽66歲。（圖／翻攝FB 曹西平的粉絲愛團）

王瞳在Instagram限時動態寫下，2022年4月30日西門町餐廳要結束營業的那晚，她和艾成往巷子裡準備走回家時，發現原來曹西平的銀飾店就在他們餐廳後面，「那晚，我們聊了好多，彷彿昨日」。

王瞳曬出和曹西平及艾成的三人合照，回憶3年前的暖心互動。（圖／翻攝IG hitomiwu）

王瞳不捨地說道：「謝謝你，曹大哥，你的鼓勵、你的心疼、你的勇敢、你的同理，永存我心，你們若見到了，可以一起唱歌跳舞。」短短的文字，也讓不少網友看了相當心疼。

廣告 廣告

曹西平逝世消息，讓圈內不少藝人相當悲痛，其中綜藝天王吳宗憲也在昨日直播中，多次哽咽，不斷向曹西平喊話：「曹大哥，沒有人不愛你，沒有人不挺你。你就放下來，一路好走，趕快去當天使，你的點點滴滴我們最清楚，你是真的適合當天使。 一路好走，熱情的姑娘，永遠的偶像。」

吳宗憲開直播追悼曹西平，過程中多次哽咽。（圖／翻攝FB 吳宗憲 Jacky Wu）

延伸閱讀

吳宗憲哽咽憶和曹西平生前互動 揭兩人2心結未了：沒有人不挺你

低溫奪命！心臟科醫點名「浴室最危險」 上午10點後再運動

苦苓憶曹西平：從討厭到敬佩 一次錄影見證真性情