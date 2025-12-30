曹西平猝逝！生前哽咽交代後事 淚謝乾兒子：陪我度最後一哩路

資深藝人曹西平驚傳在29日深夜於家中猝逝，享壽66歲，消息一出震驚演藝圈。事實上，他生前就曾在節目中吐露，因為獨居多年，對未知的意外有著恐懼，才會和乾兒子同住，就連身後事也都交代好了，「有一天我走的時候，所有東西你都知道在哪裡，簡單處理就好。」

曹西平驚傳在29日深夜於家中猝逝，享壽66歲。（圖／翻攝FB 曹西平的粉絲愛團）

曹西平多年前曾在談話性節目《11點熱吵店》中吐露，因為獨居多年，深怕哪天洗澡跌倒、撞到、身體突然出狀況，或突然過世都沒人發現，才拜託乾兒子Jeremy跟女友一起搬來同住，「我很多朋友就是這樣，一個人在家裡突然就走了，我很怕。」

曹西平也提到，對於身後事早已向Jeremy交代清楚，「我說，有一天曹大哥走的時候，所有東西你都知道在哪裡，你就幫我處理，簡單就好，不用通知誰，我很謝謝你們兩位陪我度過我人生最後的一哩路。」

曹西平生前曾在節目中吐露遺願。（圖／翻攝YT 11點熱吵店）

他當時更忍不住淚灑攝影棚，感動表示，自己當時身無分文，乾兒子卻願意和他住一起，讓他心中有無限感激，「人家八年級，跟你沒血緣關係，為什麼要陪你這個四年級，這才是我感動的地方，所以我一直很謝謝他們。」

而Jeremy也透過一段VCR細數曹西平的暖舉，不僅會在颳風下雨時拿錢給Jeremy的女友，叮嚀對方搭計程車比較安全，還會親自下廚準備晚輩愛吃的家常菜，而由於Jeremy的手部皮膚碰到清潔劑容易脫皮，他更一手包辦家裡的家務事，對於晚輩們相當細心呵護。

乾兒子Jeremy透過一段VCR細數曹西平的暖舉。（圖／翻攝YT 11點熱吵店）

