曹西平猝逝！生前因1捲錄影帶鬧翻 潘若迪首度發聲回應了

娛樂中心／陳慈鈴報導

曹西平、潘若迪昔日因為1捲錄影帶鬧翻。（圖／翻攝自潘若迪臉書）

資深藝人曹西平（四哥）驚傳29日於家中猝逝，享壽66歲。他生前曾與潘若迪爆發恩怨，與一捲錄影帶有關。兩人心結至今未解。面對曹西平的驟然離世，潘若迪今（30）日首度回應了。

曹西平被潘若迪送紙紮錄影帶，為此他數度發文怒譙。（圖／翻攝臉書）

曹西平的猝逝，令各界大為震驚。因為曹西平於28日清晨還在發文回憶921大地震，並對於即將到來的跨年活動感到憂心忡忡，「人擠人非常危險」，沒想到隔天就傳出他在家中死亡的消息。《壹蘋新聞網》報導，潘若迪對於曹西平的離世表達哀悼，希望他沒有牽掛，一路好走，同時也呼籲大家，「要多珍惜身邊的朋友，身體健康很重要」。

回顧曹西平與 潘若迪的恩怨，可回溯至2015年，當時曹西平在節目《康熙來了》向潘若迪追討錄影帶，表示自己20多年前借了《六燈獎》錄影帶給他卻遲遲沒有還，潘若迪對此不僅表示不知情，還拿出「紙紮錄影帶」給曹西平。此舉令曹西平極為憤怒，當場怒摔至地上，事後還在臉書怒譙潘若迪，兩人因此結下心結。

曹西平與潘若迪因為錄影帶事件產生心結。（合成圖／翻攝自曹西平、潘若迪臉書）

這起事件令曹西平耿耿於懷，多次在臉書談論此事，他強調凡走過必留下痕跡，開玩笑做節目效果跟說實話那是兩回事，他對此表示非常不喜歡也不以為然，演藝圈也不是誰說了就算，「只是要一個誠心誠意的道歉而已有這麼難嗎？需要做節目效果打知名度嗎？」甚至還痛批潘若迪不過是個小舞者，拒絕與對方和解。隨著著他的離世，這段多年未解的演藝圈恩怨，也成了外界回顧曹西平一生，再度被提起的一頁往事。

