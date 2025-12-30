曹西平猝逝！生前親兄弟鬧翻悲嘆「沒家人」 只認「無緣嫂嫂」龍千玉
資深藝人曹西平29日被發現陳屍家中，享壽66歲。其生前跨足演唱以及主持界，但終身未婚，因他生前與親兄弟失和，「台語歌后」龍千玉雖是無緣的嫂嫂，卻成他生命中的「親人」。由於他曾在節目中堅決表示：「我的錢絕不讓姓曹的人碰！」遺產的動向備受關注。
曹西平在1982年以《野性的青春》走紅歌壇，被譽為「台灣西城秀樹」。後轉戰主持界，《龍虎綜藝王》、《辣妹總動員》等節目是代表節目。
曹西平出生於台中的醫生世家，有三個哥哥、一個弟弟，排行老四的他，被粉絲暱稱「四哥」。不過，兄弟之間發生爭產，他也曾公開指責哥哥們棄養父親，生前曾經數度感嘆「沒有家人！」
「台語歌后」龍千玉與曹西平三哥曾有一段婚姻，是無緣的嫂嫂，2024年農曆生日當天，曹西平贊助乾兒子把在西門町經營的耳環店開回了故鄉台中，龍千玉也在開幕期間前來捧場，擔任一日店長。
曹西平終生未婚、膝下無子，曾決絕表示「我的錢絕不讓姓曹的人碰！」晚間，由無血緣的乾兒子JEREMY在照顧他。
