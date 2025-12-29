曹西平猝逝！一生未婚視「前嫂嫂」為至親 與龍千玉40年情誼成絕響

曹西平曾感性告白龍千玉，稱對方是生命中唯一的親人。（翻攝自曹西平臉書）

資深藝人曹西平昨（29日）深夜傳出於新北市三重家中猝逝，享壽66歲。曹西平縱橫演藝圈40餘載，以犀利毒舌、真性情及經典的「哨子聲」與「醜八怪」罵聲深植人心。據悉，曹西平因終身未婚且獨居，被發現時已無生命跡象，由乾兒子確認後放棄急救，巧合的是，他在兩天前才因地震有感而發，貼文表示「一切交給老天爺」，未料竟成最後遺言，演藝圈眾多好友聞訊紛紛表示悲慟不捨。

在曹西平傳奇卻也坎坷的一生中，最令人動容的莫過於他與台語歌后龍千玉之間那段「超越血緣」的羈絆。儘管龍千玉早在1980年代便與曹西平的三哥曹南平離異，但在曹西平心中，這位「前嫂嫂」早已昇華為親姐姐。

曹西平曾在受訪時感性表示，2002年因家產與父親撫養問題與兄弟鬧翻、背負債務，甚至遠走泰國避世，那是他人生最黑暗的時期，當時演藝圈的人情冷暖讓他看透，唯有龍千玉始終不離不棄，曹西平曾直言：「這輩子，龍千玉是我唯一的親人。」

無論曹西平開店、發片，龍千玉定會親自現身站台，給予最實質的支持，曹西平晚年轉向經營個人事業，雖然個性孤傲，但每逢佳節或重要時刻，兩人必定聚餐敘舊。儘管法律上已無親屬關係，但這份長達40年的情誼，早已跨越了那一紙離婚協議書，成為曹西平晚年最溫暖的心理依靠。





