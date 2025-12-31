曹西平猝逝！ 白冰冰感慨發聲：電話簿又刪掉一個名字

白冰冰幾乎跟曹西平同時期走紅。（翻攝白冰冰（白雪嬅）臉書）

資深藝人曹西平驟逝，圈內藝人紛紛發文悼念，與他同期的資深女星白冰冰回憶過往，不禁感慨「電話聯絡簿又要刪掉一個了」。

昔3強鼎立 節目與曹西平打對臺

白冰冰發文表示，自己與曹西平幾乎是同時期走紅，當時她主持以自己的名字命名的「冰冰棒棒」，與她打對臺的則有曹西平、包偉銘主持的「來電50」，還有陽帆的「分手擂台」，當時三足鼎立、熱鬧的不得了！

白冰冰感慨：電話簿又要刪掉一個了

白冰冰透露，常私底下開玩笑「先去來電50、再去分手擂台、一對佳偶變怨偶」如今過去幾十多年，她想到近年來送走的都是自己平輩，不禁感慨「今夜看著電話聯絡簿，又要刪掉一個了～～💔」。

白冰冰也在留言處嘆道，「秀場年代走過來的人，每一位都是一段歷史，少了一個，心就少了一塊。」

