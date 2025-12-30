曹西平猝逝／經營飾品店穩拿5星好評 提供「特殊服務」遭拒！怒罵客人：醜八怪

曹西平大多親自坐鎮飾品店。翻攝臉書

資深藝人曹西平驟逝，享壽66歲，震驚演藝圈。他近幾年減少出現在螢光幕前，大多專心經營飾品店，去年新門市在台中開幕時，前嫂嫂龍千玉現身捧場，台中市長盧秀燕也送花籃祝賀。

曹西平2019年底出資幫乾兒子Jeremy在西門町商圈開設耳環店，因為生意、口碑好，在Google評價高達5星好評，就將觸角延伸到故鄉台中，並選在自己農曆生日、大年初五開幕。

曹西平飾品店受到許多年輕人喜愛。翻攝臉書

發糖給年輕客人！遭拒還詛咒拉肚子

飾品店受到許多年輕人歡迎，曹西平也大多親自坐鎮，他曾在社群上發文透露，他都會請到店的年輕人吃糖，「不拿糖我還會生氣罵人，老人給妳們糖妳們要拿著，那是我對妳們的祝福，不拿我就生氣罵人，哈哈哈醜八怪醜死了。」

對於還有年輕人記得自己在節目上的畫面，曹西平說很驚訝，網友分享到飾品店見到他的文章，受到許多討論，他也又驚又喜，還有人想專門到飾品店被他罵，讓他邊謝邊罵：「下次光臨一定要拿糖果，不然我還是會罵妳們醜八怪醜死了，給糖也不吃，不拿糖的人拉肚子一個禮拜哈哈哈我詛咒妳們。」不忘強調只是開玩笑的。



