曹西平猝逝！網列「已逝10藝人」曝驚人共通點 網全嚇壞

資深藝人曹西平（四哥）驚傳29日於新北三重家中猝逝，享壽66歲。消息迅速傳開，不少人第一時間以為是假消息，不敢相信他就這麼走了。面對曹西平的離世，有網友就列出包括曹西平在內，已經過世的10名藝人，發現竟然有著1項驚人的共通點，嚇壞不少網友。

曹西平的驟然離世，讓各界都極其震驚。實際查看他的三個社交平台，「曹西平的粉絲愛團」、「曹西平」、「曹西平直播同樂會」，可以發現他直到29日清晨4點57分都還在回覆網友的留言，豈料同日晚間卻傳出他陳屍家中的噩耗，令人難以置信。

曹西平逝世的消息曝光後，一名網友隨即在《Threads》發文，逐一點名大S（徐熙媛）、羅姐（羅霈穎）、劉真、大炳（余炳賢）、安鈞璨（黃益承）、汪建民、高以翔、許瑋倫、小鬼（黃鴻升）等9名已逝藝人，以及曹西平，直言「康熙通告名單再更新，希望西平哥一切安好，一路好走」。驚人的共通點曝光後，讓人不禁感嘆人生無常。

曹西平生前與兄弟手足鬧翻，並規劃把遺產留給乾兒子。

回顧曹西平的一生，他於1959年出生於台中的一個醫生世家，父親是當地的泌尿科名醫，曹媽媽性格豪爽，還煮得一手好菜，家中還有3個哥哥及1個弟弟。但曹西平的雙親離世多年，他也早與兄弟鬧翻，晚年身邊最親近的只有乾兒子Jeremy。稍早也發聲尋求跟四哥有血緣關係的人，「求你們將四哥的後事全權交予我處理。因為我們沒有法律認定的父子關係，警方及相關業者無法也無權協助讓我好好處理四哥的後事。如果有認識四哥家人的人，求你們幫助我請他們同意讓四哥安息。我不想要讓檢察官相驗大體，四哥是睡著走的，無病無痛」。

Jeremy更無奈道，「明明我是最親的兒子，最後還要公告招領，我該怎麼做才能好好保護四哥，才能好好幫四哥處理好人生的大事？」最後還呼籲，「四哥喜愛低調，懇請無關的人暫時不要打擾我」。

