曹西平猝逝！臨終前發文：這一生做得非常好，不丟臉

66歲資深藝人曹西平，29日被發現陳屍在三重住宅，初判無外力介入，其親屬不願協助處理後事，遺體暫放板橋殯儀館。曹西平走得突然，本月初回顧人生的貼文，竟然成為永別。

曹西平本月1日在臉書發文，稱12月對自己而言是「感恩月」，要感恩的事情多到說不完。回顧自己的過往，曹西平感性地表示：「這一生我覺得我自己做得非常好，我不丟臉，我有藝德，我對得起養育我栽培我的父母親，沒有讓開醫院當醫生的爸媽丟臉，爸媽可以抬頭挺胸走出去，說這是我的兒子曹西平。」

他透露在家排行第四，所以被稱作「四哥」，非常感謝一路上支持、幫助他的人，讓他可以走到現在，到晚年依然很忙碌、很值得、非常充實，感受到付出真的是一種快樂，「真心付出就不嫌累」。

曹西平藉由與年輕人的互動，學習很多新事物，也了解到八、九年級的後輩的工作和生活狀態，非常艱辛、不易生存，想存錢更是難上加難；因此，他很憂慮未來的年輕人，給出建議：「人爭一口氣佛爭一柱香，永遠都要記得沒有底氣你就是要受氣，不要生氣自己要爭氣，永遠不變很殘酷的事實」。

他回憶，過去被製作單位封殺，從不因此畏懼，也不多加解釋，依然充滿鬥志繼續往前，因為需要錢吃飯、生活，不能怠惰或放棄自己，遇到委屈只能回家擦眼淚，繼續打起精神工作，「沒有爸媽沒有家人我很堅強一路活到現在」。同時，曹西平明白周遭的人為了求生存而不敢說公道話，早已習以為常、見怪不怪演藝圈的現實。

