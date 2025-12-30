曹西平猝逝／與艾成曾有「特殊緣分」 王瞳揭暖心深聊：天堂一起唱歌跳舞

王瞳（右起）分享與曹西平、艾成合照。翻攝王瞳臉書

曹西平離世，讓眾多演藝圈晚輩懷念與他相處點滴，王瞳在限時動態上分享，她與亡夫艾成過去與曹西平的特殊緣分，並對已去世的兩人喊話：「你們若見到了，可以一起唱歌跳舞。」

艾成生前經營的餐廳艾叻沙曾在西門商圈開店，但不敵疫情衝擊，於2022年4月30日結束營業。王瞳透露：「西門町艾叻沙結束營業的那晚，我們往巷子裡走準備要回家，才發現原來曹大哥的銀飾店其實就在我們餐廳後面，那晚，我們聊了好多，彷彿昨日。」

感謝曹西平鼓勵 王瞳：永存我心

曹西平生前經營銀飾店。翻攝臉書

廣告 廣告

艾成後來於2022年8月17日離世，如今曹西平也驟逝，王瞳感嘆：「謝謝你，曹大哥，你的鼓勵、你的心疼、你的勇敢、你的同理，永存我心。」並分享與艾成、曹西平的三人合照。



回到原文

更多鏡報報導

曹西平猝逝／吳宗憲震撼揭三大鬧翻事件內幕！天人永隔無奈喊話：沒人不挺你

王瞳半年同居人曝光！在家都裸體已如老夫少妻 「私密處照」差點外流

曹西平猝逝／高凌風兒感念父喪後暖心關懷 51字哀悼：天堂有您