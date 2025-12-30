曹西平猝逝／莫逆之交45年！龍千玉淚訴「最後一面」擦身而過

龍千玉悲慟回憶曹西平生前點滴。翻攝龍千玉臉書

資深藝人曹西平昨（29日）深夜驚傳猝逝，享壽66歲，消息震驚演藝圈，也讓無數粉絲哀悼。與曹西平相識超過45年的歌手龍千玉，是他心中最親密的人。令人唏噓的是，龍千玉原本計畫近期再去台中給曹西平一個驚喜，卻總是剛好錯過；沒想到這一次，卻成了永遠追不到他的最後一面。

龍千玉今哀傷回覆《鏡報》表示，凌晨得知不幸消息後徹夜難眠，「回想著與四哥相處的點滴，他一直是我精神與心靈的支柱，他早已是我的家人！」她透露，平安夜當天曾傳了祝福訊息給曹西平，「但他已讀未回」，沒想到自此天人永隔，錯過了原本想見他的最後機會。

龍千玉曾多次到曹西平的店裡捧場。翻攝龍千玉臉書

龍千玉稍早透過社群平台二度發聲，向摯愛的「四哥」訴說心聲，她回憶起17歲認識曹西平，從那時起，他便一直陪在她身邊；曹西平善良孝順，常以自身為榜樣教導身邊的人「百善孝為先」。她還記得去年與母親及四姐偷偷跑到台中曹西平店裡替他慶生的畫面，看到她們時，他眼眶泛紅說「真的很感動」，這幕畫面一直停留在她心中。

龍千玉哀嘆，曹西平這一生對她的呵護與鼓勵無微不至，默默替她撐著，她說：「您給我的溫暖，我一輩子都不會忘記。四哥，慢慢走，您永遠在我心裡。」回想曹西平曾對她說過的一句話：「人生如浮雲，只求走得時候不拖磨。」

龍千玉悲痛表示，他總貼心不讓她擔心健康，卻沒想到一語成讖，她原本今日打算探望他，卻迎來如此悲劇。她不捨說：「我最敬愛的四哥就這樣走了，他會在天上與父母親團聚，感恩這一生最關心我的哥哥。」

曹西平驚傳離世。翻攝臉書



