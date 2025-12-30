曹西平猝逝！親友若拒認領遺體 恐成「有名無主屍」

倘若曹西平其他親友並未現身認領遺體，最終公告結束後，將由殯葬處收埋。（圖／翻攝自曹西平臉書）





藝人曹西平猝逝三重住處，檢警預計今天（30日）下午在新北市立殯儀館針對遺體進行相驗，要釐清曹西平的確切死因，而警方目前也持續連繫曹西平的親友出面，倘若最終家屬依舊未出面認領，則恐與另位藝人唐治平的母親當時的狀況雷同，遺體將暫時冰存於殯儀館，比照「有名無主屍」，由警方發布認領公告，若公告25天仍無人認領，將由殯葬處依規定「有名無主屍」收埋。

回顧案情，曹西平的乾兒子昨天（29日）深夜返回三重住處，如常向曹西平打招呼，卻發現無人回應，打開臥室房門，赫然發現曹西平倒臥屋內已無呼吸心跳，警、消到場後，卻發現他已明顯死亡。

警方後續多方連絡曹西平的家屬到場協助處理後事，雖曾一度連絡上其中一位哥哥接電話，但警方告知相關事發經過，要進一步再聯絡時，電話卻已無人接聽。

由於曹西平的乾兒子，與曹西平之間並非家屬，依法無權處理遺體，他稍早也透過曹西平的粉專PO文，悲慟表示，當務之急是與曹西平有血緣關係的親友，並懇請家屬能將後事全權交由他處理。

檢警預計今天（30日）下午將在新北市立殯儀館針對曹西平遺體進行相驗，要釐清確切死因，倘若曹西平的家屬依舊未現身，將與另外藝人唐治平的母親狀況一樣，遺體將暫時冰存於殯儀館中，並由新北市刑大發布認領公告，公告內容包含性別、年貌、特徵、身材、衣著、型態及遺留物等詳實資料，公告日起算25日，倘若25天之後依舊無人認領，遺體將由新北市立殯儀館人員依「有主無名屍」收埋。

