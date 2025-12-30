曹西平猝逝／「這一生我做得非常好、沒讓爸媽丟臉」！月初感悟成人生總結 粉絲淚崩：快起來罵我醜八怪
手拿哨子、搭配經典台詞「醜八怪」，向來有話直說的藝人曹西平也藏感性一面，時常在臉書分享淡出演藝圈的種種心得，不料29日卻驚傳在家猝逝，享年66歲。12月初曹西平才感嘆這個月是自己的「感恩月」，自稱這一生都做得很好「沒有丟爸媽的臉」，不料竟成了自己的人生總結，掀起網友一片不捨，紛紛到文章高喊「四哥你快回來啊」。
曹西平1日在臉書與紛絲分享近日感悟，表示12月對自己而言是「感恩月」，即便已經老了、肥了、醜了、變了樣子，也都是人必經的過程，回顧過往一生，「我覺得我自己做得非常好，我不丟臉，我有藝德，我對得起養育我栽培我的父母親，沒有讓開醫院當醫生的爸媽丟臉，爸媽可以抬頭挺胸走出去說這是我的兒子曹西平」。
「大家都叫我四哥」，曹西平感性說道，一路上收到很多人的幫助，支撐自己走到現在，也因為身邊很多年輕人的陪伴，生活即便很忙碌，但值得且充實，同時更深深感受到「付出真的是一種快樂」，讓自己真心付出也不嫌累。
他也感嘆，跟年輕人接觸中，能感受到8、9年級的年輕人生活非常不容易，想存錢更是難上加難，如果沒有真正接觸到並不會知道，也因此「永遠都要記得沒有底氣你就是要受氣，不要生氣自己要爭氣」。
談及演藝圈，曹西平也直言過去常遭封殺，自己笑了笑並不畏懼，依舊充滿了鬥志繼續前行，「因為我要吃飯我要生活，我怎麼可以怠惰我自己呢？我又怎麼可以放棄我自己呢？」
他最後也說，並沒有把自己看得很重要，演藝圈也絕對不可能出現「沒有曹西平不行」這樣的事情，種種現實早已見怪不怪了，不過依舊要對大家表示感謝的話，「很多話我會陸陸續續再來說說，四哥我非常謝謝大家支持」。
然而，29日卻驚傳獨居的曹西平在家猝逝，讓大批粉絲紛紛湧入他的臉書留言哀悼，「謝謝你帶給大家的歡樂」、「一路好走...好突然」、「RIP人生無常」、「四哥再見了」、「結果別說過年，跨年都還沒到，你就走了」、「四哥，我會記得你的，你很棒」、「祝福在另個地方跟最愛的爸爸媽媽團聚」、「可以見到最好的羅姐了，感謝曾經活在那個有你們的年代」、「快點回罵那些謠傳的文章醜八怪，呸呸」、「四哥你快回來啊」。
