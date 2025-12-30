曹西平猝逝 遺產「乾兒子vs.親手足」誰能繼承？ 一文看懂兄弟姊妹特留分

資深藝人曹西平昨（29）日深夜猝逝，享年66歲。其生前曾表示，希望將財產留給長期陪伴的乾兒子Jeremy，而非疏遠的親屬，事後警方通知兄長，對方表明不願處理後事。但最終經另名哥哥協調後，全權將曾西平的後事交給乾兒子處理。

在這場悲劇背後，意外引爆台灣《民法》繼承制度的長年爭議。因為曹西平生前曾表達「想把遺產留給乾兒子」，在現行法律的「特留分」，這份心意極可能被鮮少往來的「血緣」強制推翻，這也讓廢除「兄弟姊妹特留分」的修法再引發熱議。

曹西平事件為何引發制度討論？

曹西平終生未婚、膝下無子，晚年與乾兒子Jeremy同住，生活起居皆由其打理。曹西平曾感慨：「雖無血緣，但他比親兄弟更像家人。」並有意立遺囑將身後事託付給乾兒子。

然而，在他離世後，第一時間面臨的竟是手足拒絕出面處理後事，導致乾兒子有名無份、且遺體險些淪為無名屍處理的窘境。這赤裸裸地顯示出，在法律定義的「繼承順位」與現實生活中的「情感依歸」之間，存在著巨大的落差。

針對曹西平遺產事件，時代力量黨主席王婉諭指出，在台灣的現行制度下，即使立了遺囑，這份心意仍可能在最後一刻被「血緣」推翻。

什麼是「兄弟姊妹特留分」？

依《民法》規定，若被繼承人沒有配偶、子女，父母亦不在世，兄弟姊妹即為法定繼承人。即使逝者已立遺囑，將財產留給非法定繼承人，兄弟姊妹仍可依法主張「特留分」，取得其應繼分的三分之一。王婉諭直言，在這樣的制度下，曹西平的遺願「很可能無法如願」。

這項制度已不合時宜？

台灣遺囑協會9月在公共政策網路參與平台，發起廢除兄弟姊妹特留分連署。理事長劉韋德指出，該制度起源於以血緣連帶為核心的社會結構，立法理念是「兄弟同居共財、共享遺產」，然而在現代家庭普遍小型化、手足各自獨立的情況下，已與現實脫節，特留分不僅未能保障家庭和諧，反而成為繼承糾紛的根源。

法界怎麼看特留分的存廢？

多名律師指出，特留分制度原意在保障家屬最低生活權益，但在現代社會，成年兄弟姊妹多已經濟獨立，鮮少存在扶養或共居事實，卻仍僅因血緣被強制保障，正當性備受質疑。

律師林志洋直言，《民法》一方面強調尊重遺囑自由，另一方面卻以特留分設下限制，形成「生前能決定，死後卻被剝奪自主」的矛盾。

實務上會造成哪些問題？

法界與專家指出，若遺產以不動產為主，衝擊尤為明顯。房產專家何世昌提到，相較於現金，不動產遺產的處理更棘手，若只剩下一間房子，遺孀可能會被迫賣房分給兄弟姊妹，在情感與生活層面都引發巨大爭議。

國際趨勢如何？台灣是否顯得孤立？

從比較法觀點來看，特留分制度已在多國被檢討甚至廢除，英美法系國家早已不設特留分，日本近年也修正繼承法規。

「而我們的《民法》仍以家族集體主義為中心，忽略個人財產自主。這樣的結構，已經無法回應現代家庭的多元樣貌。」劉韋德說相較於國際趨勢，台灣的制度顯得不合時宜，有必要進行全面檢討。

修法進度到哪裡了？

台灣遺囑協會發起的廢除連署已通過門檻。法務部表示，已在進行研究，預計明（2026）年初啟動修法討論。而部長鄭銘謙也說，他認同遺囑自由，認為這是可以討論的議題，但仍須廣納意見。

若修法通過，未來單身者立遺囑將遺產留給照顧者，像是乾兒子、同居伴侶，將不再受制於兄弟姊妹的特留分請求權。