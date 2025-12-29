曹西平猝逝「醜八怪」成絕響 昔女大生登門不買東西只求被罵：超舒坦

曹西平主持節目以發脾氣做效果聞名，其中更有被罵過「醜八怪」的人都會紅的都市傳說。（圖／本報資料照）

知名藝人曹西平驚傳猝逝，享壽66歲，由於宜蘭強震當天他還在臉書發地震文，因此消息傳出震驚全台，昔日主持節目爆紅的「醜八怪」如今也成絕響。前年曹西平上節目時，還自曝有許多人特地登門要求挨罵，讓他哭笑不得，也訝異說如今還有許多學生認識他。

曹西平為家中老四，因此許多人習慣稱呼他為四哥。1982年靠一首《野性的青春》走紅歌壇，且當時走視覺系路線，相當前衛，迅速爆紅，之後也成為知名主持人，路線多元，還曾主持深夜節目《辣妹總動員》。事後卻因家事而放棄演藝事業將近10年，直到2010年才復出。

曹西平以在節目上發脾氣做節目效果著名，尤其一句「醜八怪，醜死了」更是家喻戶曉，更有傳聞被他這樣罵過的藝人，往後都會出名的都市傳說。曹西平淡出演藝圈後，曾開可麗餅店，也出資協助乾兒子將耳環店遷回台中。他就曾在節目上分享趣事，表示許多學生慕名而來，卻都不買耳環，而是要求被罵「醜八怪」，甚至有女大生還指定台詞想錄製成電話鈴聲「醜八怪你還不起床，醜死了，你還睡什麼覺，睡什麼懶覺，還不起來？」讓他哭笑不得，忍不住想問這些人到底有什麼毛病，但也相當訝異，如今仍有許多年輕人、學生族群認得他。

近年來曹西平雖然鮮少活動在鏡頭前，但時常在經營的粉專分享自己廚藝，跟網友互動，相當親民，加上不拐彎抹角，有話直說，也因此收穫26萬粉絲，如今病逝消息傳出，許多人也忍不住到最後一篇地震文底下留言哀悼：「四哥宜路好走」、「曹大哥拜託按我讚，跟我說不是真的」、「從沒想過這竟是四哥您最後一篇貼文」、「懷念你以前的主持風格」、「想念你在康熙帶給大家的歡樂」、「半夜看到這消息睡意全沒了」、「感謝四哥每天的正能量PO文」、「R.I.P四哥」、「多希望這不是真的」。

