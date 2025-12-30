曹西平猝逝！醫示警「多人無症狀」 1高危險族群恐須送ICU搶命

醫師揭「1族群」為高危險族群，若引發酮酸中毒等高血糖危症恐須送ICU搶命。（示意圖／翻攝自unsplash）

資深藝人曹西平29日晚間被發現陳屍住處，其34歲乾兒子發現時，他已無生命跡象，且身上出現屍斑，目前遺體已送往板橋殯儀館。家醫科醫師曾列出7種猝死前可能發生的徵兆，包括臉色發黑、發白，或是頭頸部大量出汗等，但最可怕的是「無症狀」的突發性猝死。另有心臟內科醫師指出，有些糖尿病患者可能會因為生活忙碌忘記服藥，進而引發酮酸中毒等高血糖危症，若出現呼吸喘，恐須緊急送加護病房，嚴重可致命。

家醫科醫師陳欣湄指出，很多人猝死前，會冒出「不知原因的身體不適」，特別是在天氣變化大且本身患有慢性病或過勞等3大因子下，若民眾同時出現「以前從來沒有過的奇怪感覺」，就是最高警訊，應立刻停下手邊事情、盡速就醫。

她也列舉猝死前可能發生的徵兆，包含：心臟病發病前，頭、頸、背部大量出汗；臉色發黑、發白，需慎防肺栓塞；經常出現眼前發黑，會誘發心肌梗塞；劇烈頭痛，腦部血管出問題；身體不明原因疼痛，心肌梗塞缺血警訊；胸部頻繁疼痛，恐是心血管中斑塊堆積。

陳欣湄坦言，其實很多人的徵兆是「無症狀」，其為突發性、也是最恐怖的，若在那之前身體有些微狀況，不要因此輕忽，有任何不適一定要前往醫院就醫。

而根據《三立新聞網》報導，中華民國心臟醫學會專科指導醫師、心臟內科醫師劉中平指出，有些40至60歲的男性糖尿病患無病識感，或是未按時服藥，「一旦出現酮酸中毒等高血糖危症，恐會立刻出現呼吸急促情況，必須進加護病房治療，嚴重可致命。」

劉中平表示，有些獨居病患在缺乏社會支持、連結下，不容易按時服藥，更容易輕忽高血糖等三高問題。他也特別提醒，近來天氣變冷，容易讓人減少攝取水分、未發現處於缺水狀態，導致加劇高血糖危症，因此除了要按時服藥，也應補充足夠的水分，以免發生憾事。

