曹西平猝逝！醫點名7大前兆：最可怕的是無症狀 天冷更要小心

醫師提醒，猝死並非毫無徵兆，只是症狀往往低調，容易被忽略。（翻攝自photo-ac）

資深藝人曹西平驚傳在家中猝逝，享壽66歲，消息震驚外界。醫師提醒，猝死並非毫無徵兆，只是症狀往往低調、不典型，容易被忽略，特別是在天氣轉冷或本身有慢性病、過勞等情況下，更應提高警覺。

家醫科醫師陳欣湄指出，不少人猝死前會出現「不明原因的不舒服」，尤其在天氣劇烈變化、患有慢性病或長期過勞等情況下更常見。她強調，若出現「過去從未有過的異樣感受」，就是最高警訊，應立即停止活動、盡速就醫。

7種猝死前可能出現的徵兆

頭、頸、背部大量出汗（心臟病發作前兆） 臉色發黑或發白（須慎防肺栓塞） 經常眼前發黑（可能誘發心肌梗塞） 劇烈頭痛（腦血管問題警訊） 身體不明原因疼痛（心肌缺血警示） 胸部頻繁疼痛（心血管斑塊堆積） 無症狀（突發性猝死，最危險）

她提醒，突發性、無症狀的猝死最難防範，更不能輕忽任何細微不適。

冬季猝死「不典型警訊」

醫師黃軒日前也在臉書發文指出，冬季猝死常出現「不典型警訊」，如異常疲勞、胸口悶緊卻不像疼痛、清晨或夜間心悸冒冷汗、頭暈快昏倒，以及睡眠突然變差等。他解釋，寒冷會同時造成血管收縮、血液變黏與交感神經亢奮，使心臟負荷與風險同步上升。

他同時呼籲，若有高血壓、糖尿病、高血脂、抽菸史、家族心臟病史或長期壓力與睡眠不足者，更應正視這些「小不對勁」。猝死最殘酷的，往往不是毫無預警，而是警訊曾經出現，卻被忽略。

