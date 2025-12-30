曹西平猝逝！陳昇嘆「老友在我懷裡死去」曝缺席告別式真相

歌手陳昇舉行跨年演唱會總彩排。（圖／宜辰整合行銷）





歌手陳昇今（30）日於台北國際會議中心舉行2026跨年演唱會《我不是搖滾歌手》總彩排記者會，現場演唱歌曲〈鳳凰城〉、〈Hotelu大旅社〉；談及資深藝人曹西平過世，他坦言兩人並不熟悉，但想起好友國際知名「漫畫才子」蕭言中2023年58歲癌逝，感嘆：「他在我的懷裡死去了。」

陳昇表示，別人的事情不熟悉不方便關心，但他與蕭言中曾相約一起老去，因此他沒有出席告別式：「我們也說好了，就是說不送彼此，如果能留下來的，好好幹自己的事就可以了！」現年67歲的陳昇認為，活到這個年紀才知道有些東西的精準度。

廣告 廣告

談到久違復出的辛龍，陳昇說他之前常常來電，最近比較沒有聯繫：「他好久沒打電話給我！」說他個性很逗、會帶給大家開心氛圍：「辛龍弟弟好久不見，大家真的要珍惜往後的日子，我們歡迎大家來踢館、演唱，都不是問題。」

昇哥分享，將近40年的音樂創作跟演唱會之路：「到了現在終於知道不是搖滾歌手，但總在跨年陪大家找回初心」，預告跨年夜將是「不醉不歸」的音樂盛宴，歌單開出〈最後一次溫柔〉、〈恨情歌〉、〈鼓聲若響〉、〈把悲傷留給自己〉、〈風箏〉、〈冰點〉等41首經典歌曲，保證讓樂迷穿越時光，唱到開心。



【更多東森娛樂報導】

●強震狂晃！小S「全黑畫面」9字發聲 男星曝驚悚畫面爆粗口

●快訊／林俊傑為母慶生「同框網紅七七」大方認愛

●林俊傑大方認愛網紅七七！她超強背景曝光

