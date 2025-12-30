曹西平猝逝！離世當天曾發文 「沒有什麼是過不了的」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

藝人曹西平29日被發現陳屍於三重家中，享壽66歲，消息曝光震驚演藝圈。據悉，當天因為乾兒子始終無法聯絡到曹西平，出於擔心便向警方報案，新北市消防單位前往曹西平位於三重的住宿時發現他已明顯死亡。而生前時常於臉書發文的曹西平，也被網友發現其實他在離世當天曾發文，「沒有什麼事情是過不了的。」

曹西平29日被發現陳屍於三重家中，享壽66歲。（圖／翻攝自曹西平臉書）

曹西平在逝世當天有感而發於臉書發文表示，有責任感的人才會感到焦慮，因為做事總是認真、拚命，「因為你知道你不是一個人而活，是你身旁很多人需要ㄧ起活，大家需要ㄧ起賣命向前行沒有藉口的，也偷懶不得。」許多人常問他為何能在演藝圈走這麼久，他坦言，就是堅持，若不堅持就是放棄，「機會就是留給準備好的人，沒有才藝只有關係你也走不了多久，因為永遠就是那樣子得了獎又如何？永遠都突破不了自己也成不了大咖，因為就是沒有氣場沒有氣勢。」

如今過著半退休生活的曹西平，日子相當平靜，有時幫孩子煮飯、到自己的飾品店走走或與粉絲拍照聊天，直言：「沒有什麼事情是過不了的。」有時氣歸氣日子還是要過下去，「對自己的父母盡孝問心無愧，對身邊的人盡力的去付出奉獻，不需要很多人了解你在做什麼（真的不需要）自己知道身邊的人知道，喜歡你的人知道就足夠了。」

曹西平發布貼文時間為29日的凌晨，當時還有不少粉絲前來與他問候，沒想到今天卻傳出噩耗，讓外界相當不捨，紛紛湧入貼文留言，「一路好走，哨子千萬別忘記了」、「積極正向面對人生的你，大哥你是我們晚輩的典範」、「四哥，事情來的真的太突然了，一路好走。」





