曹西平猝逝！驚人遺產曝光不留給他 曾獨自還清千萬債務

資深藝人曹西平於29日晚間被發現猝逝於住處，享壽66歲，突如其來的噩耗震驚演藝圈。據了解，曹西平的乾兒子前往其住處探視時，發現他已無生命跡象，緊急通報警消，但救護人員到場後確認已明顯死亡，遺體出現僵硬與屍斑，未送醫急救。警方初步調查後，已排除外力介入，研判為內科疾病引發的自然死亡，詳細死因仍待後續相驗釐清。

曹西平個性直率、敢言，在演藝圈以犀利風格著稱，口頭禪「醜八怪」更成為觀眾印象深刻的經典標誌。他生前曾多次在節目中談及家族問題，坦言因遺產分配與手足關係決裂，甚至哽咽透露自己獨自扛下上千萬元債務，長期照顧病父，並公開強調「遺產絕對不給姓曹的人」，言論引發外界高度關注。

曹西平出身台中醫生世家，家境原本優渥，因排行第四，自稱「四哥」。1982年以歌曲《野性的青春》走紅歌壇，後續活躍於綜藝節目，曾擔任華視《龍虎綜藝王》班底，也主持深夜節目《辣妹總動員》，深受觀眾喜愛。

然而，2002年曹家因家族遺產問題爆發兄弟鬩牆，曹西平逐漸淡出演藝圈。2005年父親過世後，他一度前往泰國散心，直到2010年才重新回歸演藝工作。值得注意的是，曹西平於28日凌晨仍在臉書發文與粉絲互動，未料竟成為生前最後一篇貼文，令粉絲與好友不勝唏噓。

