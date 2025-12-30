曹西平猝逝／高凌風兒感念父喪後暖心關懷 51字哀悼：天堂有您

「寶弟」葛兆恩（中）分享與曹西平（左）、KID林柏昇的合照。翻攝臉書

曹西平離世消息震驚演藝圈，已故資深藝人高凌風的兒子「寶弟」葛兆恩在社群上發出合照，哀悼曹西平：「記得當年父親離開時曹大哥不斷給我加油打氣還有給予支持，前輩的鼓勵讓後輩們永遠牢記，謝謝大哥，一路好走天堂有您。」

葛兆恩近幾年投入演唱會幕後工作，也製作、主演BL劇受到矚目，全新直式影集《我說愛你是真的》宣布將於明年1月25日首播，由夏和熙擔任主演，而葛兆恩與紀成澔延續《黑白原來是真的》的絕佳默契再度合作，並嘗試不同以往的表演風格。

熟悉CP再搭檔！紀成澔霸氣質問印象深刻

葛兆恩表示，這次的內容更輕鬆、好玩，因為彼此熟悉，能在表演中加入更多即興與新元素，「我們在不同場次設計了許多有趣的呈現方式，最深刻的是兩對一起試裝的時候，留下不少精彩花絮。」紀成澔也分享，印象最深的是自己霸氣坐在沙發上質問的戲份，很期待正片播出。

葛兆恩（左）現場幫紀成澔「打領帶」。結果娛樂提供

《我說愛你是真的》延續《黑白原來是真的》的故事線。曾因見證黑衍（葛兆恩飾）與白行（紀成澔飾）的幸福，而鼓起勇氣面對遺憾的陳效安（夏和熙飾），卻在命運的玩笑中，迎來另一場失去。摯愛離世後，他深陷悲傷，在一次醉夜中意外與少年時期的舊識丁遇廷（楊翹碩飾）重逢。因誤會牽起的緣分，讓丁遇廷踏入演藝圈，只為更靠近那個始終放不下的人。



