曹西平猝逝／鬧翻包偉銘內幕被挖 昔日搭檔聞噩耗震驚發聲85字！揭私下真面目

曹西平（左）與包偉銘曾傳不合。翻攝臉書

曹西平驟逝震驚演藝圈，與他同期的歌手包偉銘在社群上震驚發聲，直呼：「聽到曹大哥離開的消息，遲遲不敢相信。一直問是真的嗎？是真的嗎？」也讓外界再度討論兩人昔日鬧翻內幕。

曹西平與包偉銘不僅是同期出道，也曾搭檔主持《來電50》，但曾傳曹西平不滿包偉銘婚宴沒慎重通知、邀請，自己家道中落後對方也漠不關心；此外，曹西平也疑似不滿包偉銘爆出龍千玉曾是自己哥哥曹南平的妻子。昔日好友、搭檔產生「王不見王」心結，甚至公開要求包偉銘不要再說自己是「曹西平好友」。

廣告 廣告

包偉銘哀悼曹西平。翻攝臉書

節目上大和解！曹西平澄清早已原諒包偉銘

後來兩人透過白冰冰的節目牽線上演大和解，曹西平表示早已原諒包偉銘，且透露對方結婚時，自己包了8800元的吉利數字祝賀，讓外界不要再對兩人間的情誼有過多猜測。

對於曹西平驟逝，包偉銘先是相當驚訝，接著感嘆：「從同期出道開始，無論是工作或是私下互動，都可以知道你其實非常真性情！謝謝你，讓我們一起走過那段青春歲月！一路好走，當個快樂的天使。」



回到原文

更多鏡報報導

曹西平猝逝／吳宗憲震撼揭三大鬧翻事件內幕！天人永隔無奈喊話：沒人不挺你

曹西平猝逝／經營飾品店穩拿5星好評 提供「特殊服務」遭拒！怒罵客人：醜八怪

曹西平猝逝／台版西城秀樹大罵「醜八怪」成絕響 自爆遭封殺過往：毫無懼怕！