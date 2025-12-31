曹西平猝逝！黃明志吐心聲：答應寫的〈醜八怪〉沒機會唱

記者林宜君／台北報導

資深藝人曹西平驟然離世，震驚娛樂圈，也讓不少圈內好友難以接受。曹西平生前直率敢言、風格鮮明，「醜八怪」更成為代表性口頭禪，如今人走聲留，留下無數討論與不捨。馬來西亞歌手黃明志透過社群限時動態發文悼念。曹西平於29日深夜被發現倒臥在新北市三重住處，享壽66歲。警方於30日說明，當晚約10時，曹西平34歲的乾兒子Jeremy返家時，發現他倒臥在河邊北街住處房間內，已無呼吸心跳，隨即報警。警消到場確認已明顯死亡，現場未發現外力侵入或打鬥痕跡，初步研判為自然身故，遺體已送往板橋殯儀館冰存，並於30日完成相驗，後事由Jeremy獲授權處理。

黃明志31日透過社群限時動態發文悼念，以黑底白字寫下：「曹西平大哥，沒想到你離開地那麼突然……你要我幫你寫的〈醜八怪〉來不及唱了」。（圖／翻攝自黃明志IG限時動態）

曹西平23歲以歌手身分出道，後來轉戰主持與通告圈，縱橫演藝圈超過43年。晚年活躍於社群平台，經常針砭時事、評論娛樂話題，言詞犀利卻也展現個人風格，「醜八怪醜死了」成為外界對他的深刻印象。馬來西亞歌手黃明志31日透過社群限時動態發文悼念，以黑底白字寫下：「曹西平大哥，沒想到你離開地那麼突然……你要我幫你寫的〈醜八怪〉來不及唱了」，並祝福對方一路好走。黃明志也透露，兩人過去曾有邀歌約定，原本曹西平希望他為自己創作歌曲〈醜八怪〉，如今卻成為無法完成的遺憾。曹西平的離世，不僅讓演藝圈少了一位敢言直率的前輩，也讓那句熟悉的口頭禪，正式成為絕響。

