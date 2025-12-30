曹西平猝逝／龍千玉淚別四哥 揭平安夜最後一封訊息內容

龍千玉與曹西平多年情誼未變。翻攝龍千玉臉書

龍千玉與已故資深藝人曹西平感情至深，曹西平更曾公開形容龍千玉是自己「唯一的親人」，兩人長期相互扶持，在人生與事業的起伏中彼此陪伴。未料昨（29）日深夜驚傳曹西平猝逝，震驚演藝圈。龍千玉今早回覆《鏡報》，悲慟表示難以接受不幸消息，並親揭兩人最後一通簡訊內容。

龍千玉感傷表示，凌晨得知噩耗後徹夜難眠，「回想著與四哥相處的點滴，他一直是我精神與心靈的支柱，他早已是我的家人！」並透露24日平安夜傳了祝福訊息給他，「但他已讀未回」，沒想到自此天人永隔。

龍千玉曾多次到曹西平的店裡捧場。翻攝龍千玉臉書

龍千玉回想曹西平曾跟她說過，「人生如浮雲，只求走得時候不拖磨。」沒想到一語成讖，她悲慟表示：「很關心他的身體，但他總貼心的說不想讓我擔心他的身體，所以堅持不願跟我說，原本今天我要去探望他的，怎料卻是這樣，真的無法接受，我最敬愛的四哥就這樣走了，他會在天上與父母親歡聚的，感恩這一生最關心我的哥哥。」

昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊接獲報案，指新北三重一處民宅內有民眾疑似因疾病失去生命徵象。消防救護人員趕抵現場後，確認曹西平已無生命跡象時。現場家屬為其乾兒子，在悲痛之下表示放棄急救，經家屬同意後未送醫，後續交由警方處理。

曹西平驚傳離世令人不捨。翻攝臉書

曹西平出道超過40年，早年以歌曲《野性的青春》走紅歌壇，憑藉前衛亮眼的視覺形象與動感唱腔深受歌迷喜愛，並曾主持多檔綜藝節目，被暱稱為「台灣西城秀樹」、「四哥」。近年他淡出演藝圈，將生活重心轉向經營飾品店，但仍不時透過社群平台分享日常點滴，與粉絲保持互動。如今驟然離世，讓不少粉絲與圈內好友深感不捨與哀痛。



