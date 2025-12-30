曹西平猝逝 龍千玉長文告別：4哥您永遠在我心裡

曹西平近年少現身，三年前為了龍千玉合體。（翻攝臉書）

資深藝人曹西平驚傳辭世，享壽66歲，生前他和家人關係破裂，但曾說「前嫂嫂」龍千玉是自己「唯一的親人」，龍千玉稍早透過臉書發聲，表示去年還曾和媽媽跑到台中為他過生日，讓曹西平感動到當場眼眶紅，今天真的無法接受這個突然的噩耗。

曹西平的哥哥曹南平曾與龍千玉有過一段7年婚姻，儘管已離婚多年，龍千玉與曹西平的情誼多年不變，龍千玉忍悲寫下告別長文，讓人十分感傷。

龍千玉去年和媽媽曾到台中給曹西平驚喜過生日。（翻攝臉書）

龍千玉全文如下：

親愛的4哥：

我們認識，應該有45年了吧。

從我17歲、您19歲開始，您就一直在我身邊。

您是一個很善良、也很孝順的孩子。

您常常跟身邊的人說「百善孝為先」，

因為您自己，就是最好的榜樣。

您說過，江媽就像您的媽媽一樣。

去年，我和媽媽、還有四姐，

偷偷拿著蛋糕跑去台中您的店裡幫您過生日。

您看到我們的那一刻，眼眶紅了，

您說您真的很感動。

那個畫面，我一直放在心裡。

其實這陣子，我也一直想再去看看您。

跑到台中想給您一個小小的驚喜，

卻總是剛好錯過——

我到台中，您卻回台北了。

沒想到，這一次

變成了我永遠也追不到您的一次。

謝謝您這一輩子對我的呵護與鼓勵，

謝謝您總是默默照顧我、替我撐著。

您給我的溫暖，我一輩子都不會忘記.

4哥，慢慢走。

您永遠在我心裡。

