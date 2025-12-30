曹西平猝逝／66歲驟逝震驚演藝圈！早已決裂4手足 立遺囑：遺產都給他

曹西平驚傳昨在家中猝逝，讓外界震驚不捨。翻攝FB@曹西平的粉絲愛團

66歲資深藝人曹西平驚傳昨（29日）在三重住家離世，震驚演藝圈。近年已淡出螢光幕的曹西平，2019年曾在《震震有詞》提及父親遺產爭奪事件，當時他曾表示，「我的遺產絕對不會給曹家人處理，會留給我的乾兒子！」

曹西平未婚無子，多年前因父母遺產問題與4名親兄弟鬧翻，更被手足誣賴侵佔父親5棟房產。讓曹西平當時憤慨表示，「我是拿錢回去的人，怎麼變成我在爭遺產？」更透露當年是他在銀行利息高達12%，每個月要付貸款新台幣14.9萬元，手足都不願意幫忙負擔，是自己扛下所有債款，壓力大到圓形禿、失眠。

此外，就連曹西平父親病危急診時，也剩下他一人在現場跟醫生進行生死抉擇。曹西平悲痛地說：「坦白講，事情很多年了，我還是不太能接受。」

沒想到當曹西平處理完父親後事後，手足反而是誣陷他「侵占產權」、「爭奪遺產」。讓傷透了心的曹西平表示，「多年來已經跟曹家人沒有任何來往，如果離世，遺產絕對不會給任何姓曹的人處理，我會先立好遺囑，把遺產都留給平時照顧我的乾兒子Jeremy。」而曹西平昨傳出離世消息，也是乾兒子忍痛放棄急救。



