曹西平猝逝1天就冒屍斑？ 醫護、殯葬業喊：正常

資深藝人曹西平上月28日清晨才在臉書發文，未料隔天晚間就傳出猝死陳屍家中，被發現時已冒出屍斑，儘管不少網友都好奇，為何距離死亡發生約才一天的時間，屍體就已冒斑，對此，不少殯葬業者及醫護人員都出面提到，這是正常現象。

曹西平。（圖／翻攝自臉書）

台灣於27日晚間發生一起規模7.0地震，全台有感，曹西平隔天清晨還在臉書發文，分享自己對這次地震的感受，甚至感嘆：「天災人禍誰又可以躲得過呢？連過個小小馬路都有事情發生。」沒想到29日晚間乾兒子Jermey抵達他的住處後，卻發現曹西平已經離世，且被發現時已冒出屍斑。

廣告 廣告

對於曹西平在離世短短1天的時間就冒出屍斑，有網友就提出質疑：「只有我覺得『在12月的大台北死亡36~48小時左右便出現屍斑』這件事很不尋常嗎？」

對於網友的疑惑，不少醫護及消防員紛紛留言解釋：「根據我從業過殯葬業的經驗，死後1到4小時就會出現屍斑了」、「很正常，室內溫度比室外高，普遍屍斑在一個小時後就會慢慢出現了」。

急診科醫師「達特傑生」也解釋，屍斑就是血管中血液會漸漸凝固然之後沉澱下來在皮下呈現出來的斑塊，「舉個例子，把新鮮豬血拿到室溫猜猜多久會凝固？往生者過世後數小時屍斑就會出現了。」

延伸閱讀

酒駕撞清潔隊手推車和燈桿 王夢麟2萬元交保

三重車禍驚悚撞擊瞬間曝！行人違規過馬路遭雙載機車撞飛

行人疑未依規定穿越馬路！三重晚間嚴重車禍釀多傷「1人無呼吸心跳」