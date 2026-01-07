曹西平猝逝10天 家鄉一中商圈穿洞店現況曝

〔記者張軒哲／台中報導〕藝人曹西平10天前在新北三重家中猝逝，曹西平是台中市人，他近年在西門町跟一中商圈開設穿刺專門店，「Jeremy穿洞日常 」吸引年輕人「打耳洞」，一中店門口高掛「曹西平回來了」紅布條已卸下，但招牌跟海報可見曹西平照片，甚至有外縣市遊客逛一中街，專程繞到穿洞店。

曹西平近年以乾兒子英文名Jeremy投資穿洞店，除了在西門町之外，家鄉台中的一中商圈也有開店，店面月租金9萬元，原本門口高掛「曹西平回來了」紅布條，白色招牌印上曹西平劇照，標榜藝人駐店，歡迎入內參觀，也藉此吸引年輕人注意，展現行銷策略。

曹西平過世後，紅布條已在第一時間卸下，但店招跟門口張貼的海報，仍可見曹西平生前帥氣的照片，近日外縣市遊客到訪一中商圈，也慕名而來，店內可見顧客選購商品，店家強調，依舊正常營業，並不受影響。

