曹西平猝逝11天 家屬再發聲曝告別式規劃

曹西平。(粘耿豪攝)

曹西平上月29日在家中猝逝，享壽66歲。他離世11天，家屬今（8日）透過殯葬業者小冬瓜再發布4點聲明，表示「為了保護家屬隱私，並終止過去與家族相關的紛擾新聞，本次治喪將秉持『不驚擾』的原則。懇請外界給予家屬平靜哀悼的空間，將記憶停留在四哥最輝煌奪目的舞台時刻」。

小冬瓜表示，目前已完成相關正式行政手續，並完成交接流程。有關靈堂設置與告別式的相關資訊，現正整理與籌劃中，待確認後，將於明（9日）中午統一對外發布明確訊息。

今日聲明如下：

一、 誠摯感謝三哥大老遠從澳洲返台協助

四哥自離世以來，各界親友皆深感不捨。家屬代表三哥特別排開行程，專程自澳洲返台處理相關法律程序與死因釐清。治喪委員會（及乾兒子小俊）深切感受到三哥對手足的關懷與思念，對於三哥在此艱難時刻的奔波與鼎力支持，致上最誠摯的謝意。

二、 家族達成共識，尊重四哥生前遺願

為求事情圓滿，家屬（三哥）與治喪委員會達成高度共識：後續所有告別儀式及靈堂事務，將正式全權委託乾兒子小俊與治喪委員會主導執行。三哥亦表示，將全力支持並尊重治喪委員會的規劃，期盼以最符合四哥生前性格與演藝風采的方式，送四哥最後一程。

三、 治喪風格定調：溫馨、圓滿、低調

四哥生前性格豪邁、重情重義，對於身後事亦希望低調圓滿。為了保護家屬隱私，並終止過去與家族相關的紛擾新聞，本次治喪將秉持「不驚擾」的原則。懇請外界給予家屬平靜哀悼的空間，將記憶停留在四哥最輝煌奪目的舞台時刻。

四、 呼籲與致意

再次感謝各界媒體與好友的關心。四哥的一生精彩燦爛，我們將以最圓滿的方式，讓這段傳奇畫下句點。

治喪委員會 乾兒子 小俊 暨 全體成員共同聲明

2026年1月8日

