曹西平猝逝12天！生前「同台龍千玉」竟成最後畫面 互動曝光惹鼻酸

記者蔡維歆／台北報導

龍千玉（左2起）、邵大倫上白冰冰節目。（圖／民視提供）

本週主題「電台必聽金曲大賽」日前邀請到宣傳4/26演唱會的台語歌后的天花板龍千玉以及模仿百變天王邵大倫來到節目，龍千玉加入陽帆帶領的紅隊、邵大倫加入白冰冰為首的白隊一起互相PK，戰況激烈讓大家直呼過癮。

龍千玉悼念曹西平。（圖／民視提供）

龍千玉一開場帶來〈孤女的願望〉還加碼寵粉演唱〈戲夢〉，讓全場聽得如痴如醉，並與邵大倫合唱〈舊情也綿綿〉以及2017年跟曹西平合唱的〈天生自然〉，邵大倫一邊演唱、一邊模仿曹西平到處罵人「醜八怪」，龍千玉在歌曲結束時，更是即興喊：「四哥，不要這樣到處罵人醜八怪啦」，邵大倫模仿曹西平俏皮回：「妳管我，這是我的free style」，讓全場笑翻。

白冰冰節目悼念曹西平。(圖／民視提供）

白冰冰特別受訪表示，《超級冰冰Show》這段節目是在去年12/11錄影的，節目在後製時候驚傳曹西平離世的哀傷消息，所以節目特地有放上曹西平的照片向永遠的四哥致意，「感謝他對演藝圈的貢獻，我們也沒想到會發生這樣的事情，很令人遺憾，但也透過節目希望大家永遠記得他。」

