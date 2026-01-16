曹西平猝逝18天「唯一親人」來了 龍千玉哀戚現身花束藏洋蔥

【緯來新聞網】曹西平去年（2025）12月29日驚傳猝逝、享壽66歲，因在家排行老四，有「四哥」綽號。他終身未婚未生，因兄弟爭產又棄養父親，已與家人斷絕往來，卻將「無緣三嫂」龍千玉視為唯一的「親人」。龍千玉今（16日）下午，面露哀戚捧著寓意是「永恆的愛」的桔梗花束，並附上文字卡片現身靈堂。

龍千玉來探望曹西平了。（圖／娛樂中心攝）

曹西平的父親是醫師，幼年家境優渥，有3個哥哥、1個弟弟，後來爆出兄弟爭產事件，他幾度公開指責兄弟們棄養父親。後來，他獨自照顧父親，直到2005年曹父逝世，一度傷心淡出螢光幕，到了2010年才重返演藝圈。



去年5月母親節，曹西平發文感嘆，一生最大的遺憾，就是母親離世時，母子倆連道別都沒，「太快了，根本不敢相信妳已經離開這麼多年，每次經過台中公園（路）家門口都非常難過，媽媽一走，這個家怎麼會變成這樣子」？



曹西平終身未婚、膝下無子，近年經營飾品店，認了乾兒子，近幾年較少上節目，與演藝圈幾無聯繫，僅與他三哥有過一段婚姻的龍千玉，不時找他敘舊，對他頗為照顧，維持情誼多年，即使他到台中展店，龍千玉不時會前往探望。

