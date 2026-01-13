曹西平猝逝2週！小S低調獻花悼念：無法忘懷你可愛靈魂

小S獻花致意曹西平。（圖／翻攝自小S、曹西平臉書）





資深藝人曹西平上月底於新北三重家中猝逝，享壽66歲，靈堂設置於冬瓜行旅板橋會館，目前已開放第四天，不少藝人都已前往弔唁，今（14）日藍心湄、邱瓈寬、逸祥、顧婕也現身靈堂致意，而小S、蔡允潔也低調送上弔唁花籃，祝福曹西平一路好走。

曹西平驟逝消息震驚各界，自靈堂開放後，包含佩甄、胡瓜、許效舜、林美秀、許富凱、香蕉、丁寧、藍心湄、邱瓈寬、逸祥、顧婕都已前來致意，據悉，陳大天、卡古、鍾欣凌也在今日默默現身曹西平靈堂，送別曹西平。

小S、蔡允潔低調送上弔唁花籃。（圖／讀者提供）

而小S去年2月經歷親姊大S（徐熙媛）離世，鮮少公開露面於螢光幕，選擇低調送白色蘭花花籃致意，從照片中可見，小S輕喚曹西平「曹大哥」並溫柔寫下：「你不寂寞，很多很多人都會無法忘懷你瘋狂、可愛的靈魂」。此外，日前升格二寶媽的蔡允潔，也送上2座紅、黃、白花相間的弔唁花籃，以大字寫下「永遠懷念」。

事實上，曹西平縱橫演藝圈多年，圈內不少好友對於他的離世十分不捨，藍心湄、邱瓈寬今下午步出靈堂時更哭紅雙眼，神情十分悲傷，而顧婕稍早受訪時也一度落淚，足見送別好友的不捨。



