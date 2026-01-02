曹西平猝逝4天！乾兒子15字發聲 網湧粉專加油打氣

資深藝人曹西平（四哥）於2025年12月29日深夜驚傳辭世，享壽66歲。（圖／翻攝自臉書@曹西平直播同樂會）





資深藝人曹西平（四哥）於2025年12月29日深夜驚傳在新北市三重區住處辭世，享壽66歲。消息由其34歲乾兒子Jeremy發現後證實，令人震驚與不捨。曹西平近年雖淡出演藝圈，重心轉往經營副業有成，其獨特風格與真性情深受粉絲喜愛，驟然離世讓無數人感到惋惜。

乾兒子揭曹西平生前有1隱疾

乾兒子29日晚間從日本回到三重住處，進門後才發現曹西平倒在在電腦桌旁的地板，因此報案求助，乾兒子向警方表示，曹西平有趴睡在電腦桌的習慣，且他生前有高血壓但沒去就醫，懷疑是死因，新北市消防局三重分隊接獲通報後，確認為曹西平OHCA（到院前心肺功能停止）案件。救護人員初步觀察，曹西平遺體已出現明顯屍斑與屍僵狀況，研判死亡時間已久。三重警方隨即介入調查，初步排除有外力介入的可能，不過關於曹西平的詳細死因仍有待進一步釐清。

社群暖心力挺 為Jeremy加油打氣

因曹西平生前與乾兒子Jeremy共同經營飾品店，傳出噩耗後，Jeremy在社群平台「Jeremy穿洞日常」發文，強調店鋪營業將不受影響。貼文曝光後，引發廣大網友湧入留言區，為Jeremy加油打氣。

廣告 廣告

眾多粉絲紛紛為Jeremy加油打氣，留言「我相信四哥會在你背後默默守護你」、「加油啊~孩子，四哥會保佑你的！四哥在我們心裡」、「Jeremy你是一個好孩子，不要太傷心，照顧好自己，曹大哥才會安心」、「加油，時間是最好的療傷，祝福大家都順遂健康」等，字裡行間充滿溫暖與鼓勵。



【更多東森娛樂報導】

●曹西平才發地震文...66歲人生落幕 「遺產流向」曝光

●曹西平驟逝！知名殯葬業小冬瓜 現身殯儀館

● 曹西平猝逝！離世當天 凌晨4點還在回留言

