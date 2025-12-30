曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意

藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。

曹西平。（圖／翻攝自臉書）

曹西平曾在28日凌晨分享自己對地震的看法，沒想到這卻成為他最後一篇貼文，昨天晚間新北市消防局三重分隊接獲報案，稱一處民宅需要疾病救護，到場時發現為曹西平的住家，進門之後就發現他已無生命跡象，遺體更出現屍斑僵硬狀態，現場家屬為乾兒子，經過確認後放棄急救。

曹西平的離世，也令人開始重視獨居者的議題，台北醫院神經外科主任丁賢偉此前就曾分享4種可能會讓人昏迷的原因，讓民眾可以自我檢視，首先就是心律不整，如果時不時出現心臟不規律的跳動，就可能產生血栓，若打進腦部，易出現缺血性中風，嚴重還會導致猝死。

再者則是迷走神經暈厥，丁賢偉提醒，迷走神經是全身體最長的神經之一，從腦子一路到腸胃，負責管理心臟的跳動等，若出現異常，可能會發生心臟痙攣，導致患者陷入昏迷。

第三，腦血管疾病，常見的包含出血性中風、阻塞性中風，丁賢偉指出，暫時性腦缺血要非常注意，因為可能是大型中風的前兆。

最後則是不少人都遇過的直立性低血壓（姿態性低血壓），丁賢偉提到，如果突然從臥姿變站姿，心臟若不夠力將血液打回腦部，就會出現頭暈的情況，而這樣情況更容易出現在服用高血壓藥物的患者身上，務必要注意。

