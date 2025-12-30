曹西平生前只認她！前嫂嫂龍千玉相識45年悲慟發聲：才要探望深夜卻得知噩耗

〔記者陽昕翰／台北報導〕曹西平驚傳猝逝享壽66歲，他的「前嫂嫂」龍千玉不捨再次發聲，透露與他相識45年，字字句句流露深厚情誼。原本今天龍千玉才要去探望曹西平，未料深夜卻得知噩耗。

龍千玉表示在她17歲時，就認識了年長他2歲的曹西平，對方一路陪伴在她身邊。她形容曹西平是個善良又孝順的人，常對身邊的人說「百善孝為先」，而他自己就是最好的榜樣。

龍千玉也提到，曹西平曾說過「江媽就像自己的媽媽一樣」，去年她與母親、四姊特地準備蛋糕，悄悄前往台中店裡替曹西平慶生，對方見到眾人時眼眶泛紅，直言非常感動，這一幕至今仍深藏在她心中。

龍千玉坦言，近來一直想再到台中探望曹西平，想給他一個小驚喜，卻總是錯身而過，「我到台中，您卻回台北了」，未料這次竟成了再也追不上的一次。

最後龍千玉感謝曹西平一輩子的呵護與鼓勵，感念他總是默默照顧、替她撐著，不捨寫下：「四哥，慢慢走，您永遠在我心裡。」

