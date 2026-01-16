曹西平生前只認她 唯一親人現身慟別：您是依靠

〔記者陽昕翰／台北報導〕資深藝人曹西平上月在家中過世，享壽66歲，昨天他的前嫂嫂龍千玉現身靈堂送別，受訪哭到泣不成聲，深夜再次於臉書發聲，強調曹西平不只是朋友，感傷表示：「您是親人、是依靠。今天帶著這束花來看您，希望您可以在另一個世界自由歌舞。」

龍千玉透過文字表達深切思念，她寫道：「以前我們常聊天，您離開後，還是來到我的夢裡，那種感覺很熟悉、很溫暖，好像在跟我說『不要擔心，我一直都在。』」

龍千玉哭到泣不成聲。(記者王文麟攝)

龍千玉感謝對方一路相伴，「謝謝您在我最無助的時候，一直站在我身旁，當我的靠山。」最後以一句「永遠懷念您」道盡對曹西平的不捨與思念。

薔薔現身靈堂送別曹西平。(記者王文麟攝)

昨天薔薔也現身靈堂，受訪表示以前錄影經常跟曹西平一起聊天，之後在網路上直播也有互動，她認為，曹西平無病無痛的離開，也算是一種福報，希望曹西平放下生前執念，無憂無慮遠行。薔薔透露，曹西平雖然說話犀利，對於後輩其實非常照顧，「我會永遠把他放在我心裡面。」

