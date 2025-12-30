曹西平生前和4兄弟鬧翻！兒時好友悲嘆：人生坎坷

資深藝人曹西平離世。（圖／東森新聞）





演藝圈以辛辣發言著稱的資深藝人曹西平（四哥）在住處離世，乾兒子也懇求曹家人將後事全權交給他處理，據悉曹西平出身醫師世家，還有3個哥哥和1個弟弟，近年來因故鬧翻，曹西平兒時林姓好友受訪表示，以前住在附近因此相識大概10年，如今聽聞人走了也坦言不勝唏噓。

林姓好友受訪坦言，他比曹西平大6歲，是在成長階段的時候認識，直到民國61年搬走，相識大約10年時間，曹西平有3個哥哥和1個弟弟，兄弟從小一起長大，小時候也常和周邊孩子一起玩、辦家家酒，但年代久遠，細節已不甚清楚。

曹西平以歌手身分出道，曾經暫別演藝圈。（圖／東森新聞）

曹西平出身醫師世家

回憶起過去，他表示曹西平父親是醫師，母親則是助手，後來在附近開設綜合醫院，自己曾到該醫院就診，曹家父母也自小培養長子與次子走上從醫之路。近日聽聞曹西平離世消息，他也悲嘆「不勝唏噓，那麼年輕，表演天賦那麼好，可是命運不好，沒辦法大紅大紫，人生很坎坷，一生也沒有娶，孤孤獨獨。」

此外，還有一名阿伯表示，小時候右腳掌遭長長的針刺入，曾到曹西平家裡的診所治療，所幸就醫後妥善治療，並無留下疤痕。



