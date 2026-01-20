曹西平生前已布局遺產？千萬房產「早過戶給乾兒子」金額超貼心

娛樂中心／周希雯報導

資深藝人曹西平去年底猝逝，他曾心寒透露與親人不合，更揚言要立好遺囑，「把遺產都留給乾兒子」、「一毛不給姓曹的」；不過他在法律上未收養乾兒子，手足可能透過民法「特留分」獲得部分遺產。不過有最新消息指出，其實曹西平早已佈局，相關不動產交易紀錄指出，他生前價值千萬的住所過戶給乾兒子Jeremy，房產專家看到金額也直言，「顯示出曹西平的貼心」。

曹西平終生未婚無子女、與親人決裂，只與乾兒子Jeremy互相陪伴十多年。據《ETtoday新聞雲》報導，有消息指出，曹西平生前住在三重某社區大樓，經查實登與異動索引，該房產44.6坪、屋齡約15年，他2012年以1720萬元購入。不過值得注意的是，曹西平在2023年11月，以1800萬元賣給1位「吳姓自然人」，並備註是「關係人交易」，金額幾乎是平轉，研判就是Jeremy。

曹西平生前布局遺產？三重1800萬房「早過戶給乾兒子」專家一看金額：貼心

曹西平生前多次表示與親人不合。（圖／民視新聞資料照）

對此，房仲專家指出，曹西平該房產其實景觀條件不錯，以賣出的時間點來說，成交單價可達45~50萬元，但他只以37.6萬元出售，總價低於行情約450萬元；比起直接贈與、買賣交易在稅賦上比較划算，是常見的做法。至於為何不賣得更便宜？專家分析，曹西平讓吳姓自然人以買賣取得，可獲得更好的貸款條件，「若成交金額太低，可能影響債務或授信金額，此外未來吳男在賣房的時候，需繳納房地合一稅，這時若成本太低就會被課徵較重的稅，這筆『贈與式』交易顯示出曹西平的貼心。」

曹西平（右）2年前就把房產過戶給1名吳姓人物，研判就是乾兒子（左）。（圖／翻攝「曹西平」臉書）

