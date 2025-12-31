曹西平生前患高血壓「未就醫治療」！疑趴桌小睡時過世 乾兒子嘆：從此不再有病痛

資深藝人曹西平29日在新北市三重住處離世，消息曝光後震驚演藝圈。乾兒子Jeremy隨後證實噩耗，並透露曹西平生前長期有高血壓問題，卻未固定就醫，懷疑可能因此造成猝逝。

Jeremy平日與曹西平同住，29日晚間約10時回到家中，想進房跟曹西平打個招呼，發現他倒臥在房間電腦桌旁的地板上，已無生命跡象，隨即報警求助。然而警消到場後確認明顯死亡，Jeremy最終忍痛同意放棄急救。面對外界關心，Jeremy在臉書發文表示：「四哥是睡著走的，無病無痛。」希望外界不要過度揣測。

廣告 廣告

據《三立新聞網》報導，Jeremy近日人在國外，29日凌晨還有跟曹西平聯繫，當時一切如常，沒想到幾個小時後卻天人永隔。他也向警方提到，曹西平生前有高血壓病史，但並未特別接受治療；他平時就會趴在電腦桌上休息，有可能是在小憩時安詳離世。

曹西平平日和乾兒子一起生活。（圖片來源：臉書 曹西平的粉絲愛團）

曹西平過世後，新北地檢署檢察官於30日下午會同法醫，在板橋殯儀館進行相驗程序。Jeremy與女友現身殯儀館時神情哀戚，僅簡短表示「我先處理後事」，隨即進入相驗室，未再對細節多作回應。

關於後續治喪安排，Jeremy表示目前已取得曹西平家屬共識，由三哥曹南平正式同意並委任他處理，會組成治喪小組負責處理後事。定居國外的曹南平也將儘快返台，全力配合相關流程，親自陪伴弟弟走完人生最後一段路。

Jeremy透過曹西平的臉書發布聲明，表示靈堂設置與告別式細節仍在籌備中，待相關安排確認後，將統一對外說明。由於一切來得突然，他也呼籲外界給予空間與尊重，避免過度打擾，「西平大哥生前常說，他不需要形式上的客套，只珍惜真誠的關心。在此，我們謹代表他，感謝多年來一路支持、陪伴他的粉絲與好友，謝謝你們給予他的溫暖與力量。願西平大哥一路好走，從此不再有病痛與煩憂。」

延伸閱讀

曹西平生前與兄弟全決裂「哥哥拒絕處理後事」 財產只留給乾兒子：絕不讓姓曹的碰

曹西平身邊只有他！乾兒子悲痛「明明我最親，卻無權處理後事」：我該怎麼做？