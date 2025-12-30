曹西平生前悲嘆「沒家人」！4兄弟對失智父不聞問 姪子女同樣冷血

66歲資深藝人曹西平於今（30日）深夜被發現在家中猝逝。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

66歲資深藝人曹西平於今（30日）深夜被發現在家中猝逝，警消到場時已明顯死亡，遺體出現屍斑與僵硬狀態，消息傳出後震驚各界。回顧他一生，除了演藝事業的起伏，長年令他憂心的，始終是難以化解的家庭裂痕與沉重的照顧責任。

曹西平出身醫師家庭，父親是台中知名泌尿科醫師，家中診所後方緊鄰當年紅極一時的聯美歌廳，母親個性豪爽、廚藝精湛，早年不少藝人曾到曹家吃飯、看病，家庭一度熱鬧風光。然而母親過世後，家族關係急轉直下。

廣告 廣告

在母親辭世後，父親年事漸高、罹患失智症，原本應由兄弟分擔的照顧責任，卻逐漸落到曹西平1人肩上。他曾多次對外坦言，4名兄弟陸續失聯，無論照護、醫療或經濟支出，幾乎全由他獨力承擔。為了照顧父親並撐起家計，他被迫淡出演藝圈，回到台中賣可麗餅還債，生活與心理壓力極為沉重。

長期高壓之下，曹西平身心狀況亮起紅燈，不僅一度暴肥、出現圓形禿，還被診斷出憂鬱症。他曾向兄弟求助，卻遭到冷處理，甚至被要求「把爸爸帶回台灣」，讓他感到心灰意冷。父親過世時，兄弟依舊未返家奔喪，喪禮與後事全由他1人籌辦，成為他心中永遠無法原諒的傷痛。

這些年來，曹西平多次在公開場合提及，自己無法接受兄弟棄養父親的行為，直言事情雖然過去多年，內心仍然無法釋懷。他也曾回憶母親過世時的場景，兄弟在葬禮上未穿孝服，最後安葬當天5兄弟也無法到齊，讓他替母親感到委屈與不值，認為母親犧牲一生，卻沒有得到應有的尊重。

父親辭世後，曹西平與兄弟間多年累積的怨氣徹底爆發，因照顧責任與財務問題對簿公堂，家務事躍上新聞版面。他曾痛心表示，如果沒有父親當醫師養家，哪來安穩生活、書可讀、飯可吃，甚至完成孩子留學、移民的心願，卻在關鍵時刻換來抱怨與拋棄。

除了兄弟，曹西平也曾指控，多年來資助姪子、姪女，甚至在美國替他們買房居住，但在自己獨居生病時，對方卻冷漠以對、不聞不問，讓他忍不住質問：「四叔生病了你們可知道嗎？你們太冷血了，根本無情無義。」相較之下，反而是沒有血緣關係的乾兒子Jeremy長期照顧他，讓他看盡人情冷暖。

晚年，曹西平時常感嘆自己「沒有家人」，父母離世、手足決裂，成為他內心最深的孤獨。即便多年過去，他仍多次提到對父親的不捨與心痛，直言「公道自在人心，真相只有一個」，始終替父親打抱不平。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

林俊傑罕見認愛「陸網紅女友」 周杰倫、五月天阿信紛紛朝聖祝賀

12月初才發感恩文「這一生我做得非常好」！ 曹西平感慨：我對得起父母

福原愛再婚懷孕！認前段婚姻「不久就破裂」 曝江宏傑與橫濱男最大差異