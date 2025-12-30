曹西平生前惦記他1暖舉！康康吐最大遺憾 真實心聲曝光

娛樂中心／陳慈鈴報導

資深藝人曹西平（四哥）有話直說，個性直率，是演藝圈中罕見的真性情。豈料，29日卻傳出他於新北三重家中猝逝的消息，享壽66歲。消息震驚各界，康康一早得知消息後，驚呼「怎麼會這樣呢？」

曹西平經常在臉書更新動態，最後一篇貼文停留在28日清晨5點多，內容是回憶921大地震，並對於即將到來的跨年活動感到憂心忡忡，「人擠人非常危險」，令人意外的是，隔日深夜竟然傳出他在家中死亡的消息。

曹西平驟然離世，震驚各界。（圖／記者鄭孟晃攝影）

曹西平的離世，讓許多人都感到不可置信，一度以為是假消息。《壹蘋新聞網》報導，康康談及此事，表示自己都有在看曹西平的發文，「看他人都是好好的，怎麼今天一早起來，就看到曹大哥過世的新聞了」。同時也回想起龍千玉常告訴他，曹西平常惦記著他的好，就是先前被倪敏然引見給師父張菲，他為了表達對倪敏然的感恩，在對方過世後開出12張面額3萬元、總價36萬元給遺孀李麗華。如今再度憶及此事，不禁感慨萬千「要知道，能夠讓曹大哥講我好話，有多麼困難」。

曹西平猝逝，臉書最後一篇貼文停留在28日清晨。（圖／翻攝自曹西平臉書）

康康還說，有找曹西平上節目的打算，但已經出道超過41年的曹西平始終婉拒他的邀約，僅表示「生活清淡就好」。隨著曹西平的離世，這個念頭也成了康康無法實現的遺憾。康康也對曹西平的離開表示哀悼，並呼籲大家都要好好的保重身體，「曹大哥沒有病痛離開，希望他一路好走」。

