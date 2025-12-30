曹西平生前挺乾兒子開店！插旗一中街月租9萬 「6字紅布條」成追憶

娛樂中心／陳慈鈴報導

資深藝人曹西平（四哥）驚傳29日於家中猝逝，享壽66歲。消息曝光後，令台灣人大為震驚。而曹西平生前曾以乾兒子JEREMY之名，在北部及中部投資穿刺店，一中街店外掛著紅布條「曹西平回來了」，現在也成了追憶。

曹西平驟然離世，震驚全台灣。（圖／翻攝自臉書）

曹西平的乾兒子Jeremy於29日深夜報案，新北市消防局三重分隊獲報後前往住處，發現他已明顯死亡，由於遺體出現僵硬及屍斑，推測死亡多時。目前警方排除有外力介入跡象，由於曹西平疑似有慢性疾病，不排除係因天氣驟降引發死亡，詳細死因仍待檢察官相驗進一步釐清。

曹西平於1959年出生於台中的一個醫生世家，父親是當地的泌尿科名醫，曹媽媽性格豪爽，還煮得一手好菜，家中還有3個哥哥及1個弟弟。但曹西平的雙親離世多年，他也早與兄弟鬧翻，身邊最親近的只有乾兒子Jeremy。近幾年，曹西平陸續在西門町及一中商圈以乾兒子之名，開設穿刺店「Jeremy穿洞日常」，吸引不少年輕人到店裡打耳洞。

曹西平一中商圈展店，2023年的月租金行情約9萬。

前往Google Maps還可以發現，一中街的店外高掛著紅布條「曹西平回來了」，以及他本人的照片。但隨著曹西平的驟然離世，這一幕如今也成了大家回憶他的地方之一。過去曾有房仲預估，該間店面，面寬3.5米、深度10米，約10坪左右大小，每月租金約9萬元，以2023年12月的實價登錄來看，一中商圈曾出現一筆租金每坪1萬5千多元價格，甚至超越2023年3月西門町的店租單價1萬3千多元。

