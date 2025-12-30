曹西平生前掀黑幕！曝消失演藝圈真相 點名開撕女歌手虛偽假面

娛樂中心／綜合報導

資深藝人曹西平昨（29日）晚間10點27分驚傳猝逝於新北市三重住處，享壽66歲。近年他幾乎淡出演藝圈，鮮少公開露面，僅透過社群平台分享日常心情與生活片段。當時他曾無預警在臉書發出一則火藥味濃厚的長文，內容不只談及自己為何拒絕重返舞台，更罕見流露出對演藝圈、以及對某女藝人強烈不滿，當時掀起熱議。

曹西平在貼文中直言，近來其實仍陸續收到大型節目與表演邀約，但他毫不猶豫地全部婉拒，強調並非沒有舞台、也不是沒人要，而是「真的不想再碰演藝圈的人事物」。語氣決絕表示，自己這把年紀早就過了必須討好誰、看誰臉色吃飯的階段，「不想了，不要了」，徹底劃清界線。

廣告 廣告

曹西平直白寫下自己「被怎麼對待」記得一清二楚。（圖／記者鄭孟晃攝影）

話鋒一轉，曹西平毫不掩飾對演藝圈生態的厭倦，直指圈內充滿虛偽與假面，「好人不是沒有，但假人真的比較多」，更形容過去為了工作與所謂的和氣，忍了太多、壓了太久，如今不想再演、不想再忍。他直言自己「演不出來」，對於那些表面客氣、背後充滿算計的關係感到噁心，語氣明顯帶刺。

文中最引發外界聯想的，就是他對某女歌手隔空開嗆。曹西平雖未點名，不過語帶嘲諷地表示，看不慣對方長年戴著「好人面具」在圈內走跳，表面溫柔、實則虛假，讓他多年來始終無法釋懷。甚至直白寫下自己「被怎麼對待」記得一清二楚，「好的事不一定記得，壞的我從來沒忘」，字句間充滿怨氣與恨意毫不掩飾。

即便如此，曹西平仍於貼文末段不忘祝福對方，卻更像冷冷的收尾。不過他也表示，對方唱了一輩子也不容易，還是好好站在舞台上回饋粉絲就好，話語聽來客氣，不過被不少網友解讀為「酸到骨子裡」。整篇貼文像是一場情緒總清算，再次顯示曹西平選擇離開演藝圈，並非一時衝動，而是累積多年後的徹底死心。

更多三立新聞網報導

曹西平遺體相驗完成！乾兒子Jeremy守到最後 含淚待領屍處理後事

aespa首唱紅白寧寧就缺席！官方原因遭疑「台灣有事」避嫌恐為主因

曹西平猝逝生前最疼他 KID難過限動哀悼：玩很大永遠的西平獸

曹西平猝逝！無數女星被罵「醜八怪」爆紅 她天生構造被「加持」最紅

