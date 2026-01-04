曹西平生前放話「遺產不留手足」律師：拋棄繼承恐歸國庫

曹西平的遺產不排除歸為國庫所有。(圖／中時資料照)

資深藝人曹西平辭世，生前多次表態遺產不會留給兄弟們，而是想要給與同住的乾兒子Jeremy，不過兩人並非是血親，不能有繼承權，讓遺產去向備受外界關注，對此，律師梁家瑜表示其中一種可能，就是會歸為國庫所有。

律師梁家瑜上許聖梅YT節目《危機女王》，對於曹西平遺產去向做出分析，她表示Jeremy雖然是曹西平乾兒子，由於並未經法律認證的收養程序，權利及義務自然不能跟親生兒子一樣，倘若曹西平沒有立任何遺囑，即便他生前多次表態遺產不會留給手足們，兄弟姊妹仍可主張「特留分」，依法取得遺產。

許聖梅補充說道，假設曹西平三位兄長及弟弟都放棄遺產繼承權，也未必能輪到Jeremy繼承，加上曹西平的雙親早就逝世，不排除就會歸於國庫所有，對此，梁家瑜認同許聖梅的說法，她再次重申Jeremy雖然身為乾兒子，但是完全沒有繼承權，遺產不排除會流入國庫，接著強調： 「這是很現實的問題」。

立委吳宗憲表示擬推動廢除「兄弟姊妹特留分」，畢竟遺產應該留給自己愛的人，而不是只有血緣卻沒有任何感情的人，倘若曹西平生前有立遺囑給乾兒子Jeremy或其他人，法律就應該要百分之百尊重，手足不能再跳出來主張要「特留分」，至於修法並非要消滅親情，而是要保護真正的親情。

曹西平的乾兒子恐怕無法繼承遺產。（(圖／張鎧乙攝）

