曹西平生前斷聯親友內幕曝光 「唯一親人」龍千玉揭最後對話

龍千玉今天現身靈堂弔唁曹西平，情緒潰堤哭到泣不成聲。(記者王文麟攝)

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語天后龍千玉今天現身靈堂弔唁曹西平，情緒潰堤哭到泣不成聲，她表示：「我覺得四哥生前都安排好了，我們都是照他的意思走，整個進度就是讓四哥安息。」至於後事，強調全數交由曹西平的乾兒子處理。

談及曹西平生前的狀況，龍千玉哽咽指出，他向來報喜不報憂，「平安夜最後一次，我有傳訊息給他，可是他沒有回。」這些年來她經常關心對方的身體狀況，對方卻總是淡淡回應：「我不想跟妳說什麼，我怕妳煩惱。」話說到一半，龍千玉又泣不成聲。

龍千玉感嘆，曹西平近年其實相當豁達，兩人時常聊天分享人生。(記者王文麟攝)

龍千玉感嘆，曹西平近年其實相當豁達，兩人時常聊天分享人生，「他常跟我說，人生就是這樣子，不用太在意什麼事。」4月她就要在台中舉辦演唱會，龍千玉說：「之前是他一直鼓勵我開演唱會，我原本也想邀他擔任記者會的特別來賓，也問過他演唱會要不要來，他只說『到時候再看看』。」沒想到現在卻成了無法彌補的遺憾。

另外，曹西平生前曾表示，前大嫂龍千玉是他「唯一的親人」，對此龍千玉證實，曹西平與其他家人幾乎沒有聯絡。她近來也有跟曹西平的三哥曹南平碰面，見面也聊起了一些往事。

