曹西平生前曾嘆沒家人關心 「無緣嫂嫂」龍千玉變至親

資深藝人曹西平離世，享壽66歲，消息傳出震撼演藝圈。曹西平生前與歌手龍千玉有深厚情誼，儘管龍千玉曾是曹西平哥哥曹南平的前妻，但龍千玉離婚後，曹西平更視她為「唯一親人」。

曹西平與龍千玉在演藝圈有深厚情誼。（組圖／翻攝曹西平、龍千玉臉書）

曹西平雖然常抱怨家人不關心他，但經常在社群分享龍千玉探訪他在台中的生活點滴。兩人一起簡單吃便當，就讓曹西平感動落淚。

據悉，曹西平曾被網友號稱是「最強小叔」，因為他曾因為替龍千玉仗義執言。曹西平生前感嘆演藝圈人情冷暖，稱讚龍千玉真誠待人，與她相處不需要偽裝，一個擁抱就能讓他感動。當曹西平在泰國憂鬱時，龍千玉也曾飛去探望，龍千玉的小孩曾經出重大車禍，曹西平當時也不缺席，不斷安慰龍千玉。兩人是多年的好友，也一起在歌壇打拼，共同經歷演藝圈的起伏。

