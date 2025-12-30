曹西平生前最後訊息曝！才嘆「事沒發生誰都不知」 粉絲痛哭：突然沒了

記者趙浩雲／台北報導

資深藝人曹西平驚傳驟逝，享壽66歲，消息曝光後震驚演藝圈。曹西平過去以歌手身分走紅，近年雖淡出螢光幕，仍受到不少粉絲關注。對此曹西平在過世當天都還有使用臉書發文，還在討論27號的7.0強震，留言被粉絲翻出讓不少網友紛紛感嘆「一天前還有留言…突然就沒了…」

曹西平最後貼文還在講921地震，因為27日深夜全台發聲7.0強震，他才有感而表示經過921大地震洗禮之後都不會跑，就是坐在那裡我不會動，一切交給老天爺的安排，「孩子們在外面問我說你一個人在家還好嗎？你有躲起來嗎？我說躲去哪裡我沒有躲我就坐在椅子上，你問我害怕嗎？害怕你問我跑呢？跑去哪？」直呼「該發生就發生了，想多了也沒有用，到了這個年紀了，有什麼好想的？」

廣告 廣告

曹西平兒子發文。（圖／翻攝自臉書）

曹西平也在文章留言表示「事情沒有發生誰都不知道？」怎知兩天後就過世，以及最後的留言「我的年代有什麼在慶祝的？幾乎沒有」，時間停留在29日的早上3點多，對此網友紛紛湧入悲嘆「四哥這是你最後的訊息！你要記得找到爸媽知道嗎？我好不捨你！一路好走」、「兩天前還有發文... 一天前還有留言.. 突然就沒了... 一路好走...」、「四哥，昨天你還有留言！怎麼會這樣」，他的足跡永遠留在了臉書上。

更多三立新聞網報導

曹西平猝逝！唯一親人是「資深台語歌后」兩人關係曝光 昔一擁抱就哭了

曹西平家屬不願處理後事！乾兒子不忍發聲 最新191字聲明全文曝光

四哥是睡著走的！曹西平猝逝過程曝光「無病無痛」乾兒子嘆：不想被相驗

曹西平猝逝乾兒子首發聲「沒有任何思緒」對家屬懇求這事：遭警方阻攔

