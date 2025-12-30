曹西平生前最愛做1事！乾兒子不忍發聲 盼望外界：暫時不要打擾我

記者趙浩雲／台北報導

資深藝人曹西平驚傳驟逝，享壽66歲，消息曝光後震驚演藝圈。曹西平過去以歌手身分走紅，近年雖淡出螢光幕，仍受到不少粉絲關注。對此與他關係最為親近的乾兒子Jeremy今（30）日使用曹西平的臉書發文，表示曹西平生前最愛低調。

乾兒子Jeremy在文中以「四哥的親朋好友你們好，我是Jeremy」，坦言目前情緒混亂，「很多話我想說，但目前沒有任何思緒」，並直接表明訴求，希望能找到與曹西平有血緣關係的家人，請求對方同意將後事交由他處理。並提到曹西平生前一向喜愛低調，懇請外界體諒，「懇請無關的人暫時不要打擾我」。

據了解，昨天深夜約10時27分，新北市119接獲報案，新北市三重區河邊北街某民宅內有民眾疑似疾病已無生命徵象需要協助，消防救護員到場後發現，患者已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，現場家屬為乾兒子，經過家屬確認放棄急救。而該名死者竟是被暱稱為台灣西城秀樹、四哥資深藝人曹西平。

資深男星曹西平猝逝。（圖／翻攝自臉書）

資深藝人曹西平在前天（28日）凌晨12時過後於臉書發文透露，地震發生時他正坐在椅子上，先感受到強烈搖晃，隨後手機才響起警報。他選擇保持冷靜，坐在原地等待地震結束。然後乾兒子昨天（29日）凌晨約2時許還有與曹西平聯繫，但之後就聯繫不上曹西平。

直到曹西平的乾兒子昨天晚上從日本返台，約10時27分回到三重家中，一進門找不到曹西平，到其臥室一看，才發現曹西平已經倒在臥室電腦桌旁的地板上，怎麼叫都沒反應，雖然緊急報案求助，消防救護員到場後確認曹西平已明顯死亡。

