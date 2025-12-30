曹西平生前清算包偉銘5宗罪 潘若迪昔送「紙紮錄影帶」鬧翻

曹西平29日深夜在三重住宅離世，享壽66歲。(圖／中時資料照)

知名藝人曹西平猝逝，享壽66歲，突如其來的噩耗，讓所有粉絲難以置信，生前在演藝圈人緣極好的他，有著眾所皆知的死對頭包偉銘，當時他一度清算對方五宗罪，被傳出兩人不合許久後來和解，至於潘若迪則是在節目上送他「紙紮錄影帶」，讓他覺得觸霉頭，關係一度鬧僵。

曹西平曾清算包偉銘五宗罪，包括結婚用臉書通知、家道中落不聞不問、婚宴消失88元、演唱會沒送花來、未幫祝壽，兩人爆出不合傳聞，就連製作單位邀請上通告時，都會詢問是否介意同台，他當時特別發文說明兩人關係，「沒有當兵前我就認識他了，他是怎樣的人我也很了解，工作歸工作，交朋友歸交朋友，私下不曾來往，也不代表就是朋友，頂多可以說是工作上的搭檔而已」，似乎暗指交情轉淡。

曹西平曾清算包偉銘五宗罪，兩人鬧出不合傳聞。（圖／中時資料照）

曹西平曾表示已經原諒包偉銘。（圖／曹西平的粉絲愛團臉書）

曹西平接著強調婚禮禮金一事，早就原諒包偉銘，兩人之後也同台表演很多次了，絕對沒有像外界傳言那樣不合，希望大家不要再繼續追問這件事。

跟潘若迪的糾紛，在於曹西平曾在《康熙來了》追討20多年前借給潘若迪的《六燈獎》錄影帶，不過潘若迪堅稱不知道這件事之外，還拿出自製的「紙紮錄影帶」要歸還，強調心意最重要，更稱「我沒辦法給他，那我不如直接用燒得比較快」，此舉讓曹西平相當不滿，不僅把錄影帶直接丟在地上，還揚言絕對不再同台，事後更在臉書發文開轟：「這是詛咒我嗎？好朋友誰說的？指錄影帶燒給我嗎？節目效果這樣對嗎？」不過事後他也在節目上向潘若迪喊話，希望能夠彼此把話講清楚，似乎早就不在意。

